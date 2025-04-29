Защита, которая всегда на шаг впереди

«Установил данное защитное ПО на свой ноутбук. Всё понравилось. Удобно, быстро, ресурсов ест мало. Спасибо за такой прекрасный антивирус. Заодно узнал, сколько же всего проходит через мой компьютер, пока находишься в браузере. Удивительно!»

«Установил данное защитное ПО на свой ноутбук. Всё понравилось. Удобно, быстро, ресурсов ест мало. Спасибо за такой прекрасный антивирус. Заодно узнал, сколько же всего проходит через мой компьютер, пока находишься в браузере.

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