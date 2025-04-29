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Защита, которая всегда на шаг впереди

Наши простые и удобные решения с признанной эффективностью позволяют пользоваться интернетом безопасно и конфиденциально и обеспечивают бесперебойную работу ваших устройств.
Совместимость:
  • Windows®
  • macOS®
  • Android™
  • iOS®
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Решение "Лаборатории Касперского" признано Продуктом года

Мы получили наивысшую награду от ведущей европейской тестовой лаборатории AV-Comparatives, обойдя 14 конкурентов по результатам ряда сложнейших тестов.

Наша победа стала возможной благодаря блестящим результатам, продемонстрированным в таких категориях, как обнаружение вредоносного ПО, противодействие целевым атакам и влияние на производительность системы.
Мать и дочь занимаются дома за компьютером

Ваша безопасность в надежных руках

Статистика прошлого года говорит сама за себя.

  • 437 млн
  • кибератак остановлено
  • 106 млн
  • уникальных вредоносных ссылок заблокировано
  • 112 млн
  • уникальных вредоносных объектов нейтрализовано

Полная безопасность в цифровом мире

У нас есть решение для каждого – и для тех, кому нужна только базовая защита, и для тех, кто хочет обеспечить полную безопасность своей семьи

Максимальная защита
  • Windows®
  • macOS®
  • Android™
  • iOS®
  • Антивирусная защита в режиме реального времени
  • Защита платежей
  • Оптимизация производительности
  • Определитель номера Who Calls
  • Поиск утечек данных
  • Защита цифровой личности
  • Обнаружение и удаление вирусов силами экспертов
  • Kaspersky Safe Kids
    1 ГОД БЕСПЛАТНО
Оптимальная защита
  • Windows®
  • macOS®
  • Android™
  • iOS®
  • Антивирусная защита в режиме реального времени
  • Защита платежей
  • Оптимизация производительности
  • Определитель номера Who Calls
  • Поиск утечек данных
Базовая защита
  • Windows®
  • macOS®
  • Android™
  • iOS®
  • Антивирусная защита в режиме реального времени
  • Защита платежей
  • Оптимизация производительности
30-дневная гарантия возврата средств
Kaspersky Who Calls доступен только в России, Казахстане и Индонезии.

В чем преимущество решений «Лаборатории Касперского»?

Полная защита

Все продукты Kaspersky используют передовые технологии искусственного интеллекта, способные обнаружить и нейтрализовать любую, даже неизвестную прежде онлайн-угрозу. При каждом подключении к интернету они:
  • Защищают ваши устройства блокируя несанкционированные попытки доступа к вашей веб-камере или слежки за вашими действиями онлайн.
  • Запускают Защищенный браузер, который охраняет ваши финансы от мошенников во время онлайн-транзакций и покупок в интернете.
  • Не подпускают злоумышленников к вашей сети и проверяют безопасность веб-сайтов и электронных писем, прежде чем вы их откроете.
Защита от киберугроз с Kaspersky

Бесперебойная работа ваших устройств

Наши продукты эффективно работают в фоновом режиме и обеспечивают максимальную защиту устройства с минимальной нагрузкой на систему. Именно поэтому Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium регулярно получают высокие оценки в независимых тестах производительности. Кроме того, вы можете:
  • Персонализировать защиту, выбрав компоненты для установки; позже любой компонент всегда можно отключить.
  • Планировать антивирусные проверки на время, когда компьютер не используется.
Производительность Kaspersky

Незаметная защита

В последние годы многие жалуются, что антивирусные программы становятся такими же назойливыми, как и вредоносное ПО, от которого они должны защищать. Но к решениям Kaspersky эта критика не относится – защитой управляете вы. Наши решения позволят вам:
  • Выбрать тип оповещений, которые вы хотите получать, или вовсе отказаться от них.
  • Приостановить обновления и оповещения на время работы или игры.
Удобство использования Kaspersky

Если вы являетесь пользователем Mac или Android, то у нас есть для вас хорошие новости.

Обновленные планы Kaspersky предлагают специализированную защиту там, где она больше всего нужна

Защита для MacOS и iOS

Антивирусная защита для Mac

Полезные инструменты для защиты вашей цифровой жизни

Эффективная защита для Android

Антивирусная защита для Android

Защитите свой телефон и планшет.

Отзывы пользователей

Каждый имеет право чувствовать себя в безопасности
Евгений КасперскийГенеральный директор «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.
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Больше тестов. Больше наград.

В прошлом году продукты «Лаборатории Касперского» прошли 100 независимых тестов и в 93 из них заняли первое место.

  • Защитный продукт с наивысшей оценкой
  • Абсолютная защита от угроз
  • Лучшая защита от продвинутых угроз
  • Лучшая защита для МАС
  • Абсолютная защита Android

Свежие новости кибербезопасности

Узнайте, как мы помогаем защищаться от все более изощренных киберугроз.

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Документальные фильмы и исследования о будущем высоких технологий.
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Советы и рекомендации по кибербезопасности, публикуемые ежедневно.
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SecureList
Аналитика угроз, статистика и энциклопедия вредоносного ПО.
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