Онлайн-защита для Windows, Mac и мобильных устройств

Оптимальная защита вашей цифровой жизни

Единая лицензия надежно защитит вас от вредоносного ПО, слежки через веб-камеру, мошенников и других угроз интернета – на компьютерах Windows, Maс и мобильных устройствах Android.

Блокирование вредоносного ПО и других угроз

Защита от сбора данных*

Обнаружение шпионского ПО на Android

Защита онлайн-платежей шифрованием*

Защита доступа к веб-камере*

Безопасное соединение для шифрования ценных данных**

* Только для компьютеров Windows и Mac.