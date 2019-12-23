Kaspersky

Kaspersky
Internet Security

 

Онлайн-защита для Windows, Mac и мобильных устройств

Оптимальная защита вашей цифровой жизни

Единая лицензия надежно защитит вас от вредоносного ПО, слежки через веб-камеру, мошенников и других угроз интернета – на компьютерах Windows, Maс и мобильных устройствах Android.

  • Блокирование вредоносного ПО и других угроз
  • Защита от сбора данных*
  • Обнаружение шпионского ПО на Android
  • Защита онлайн-платежей шифрованием*
  • Защита доступа к веб-камере*
  • Безопасное соединение для шифрования ценных данных** 

* Только для компьютеров Windows и Mac.

** Безопасное соединение защищает до 200 МБ трафика в день на каждом устройстве.

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ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Kaspersky
Internet Security
Антивирус и защита приватности и финансов для Windows, Maс и Android.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Kaspersky
Total Security
Максимальная защита Windows, Mac и Android. Защита детей и управление паролями на всех устройствах, включая iPhone и iPad.
Защита
Защита
Блокирует вирусы, шифровальщики и другие угрозы

Защита Блокирует вирусы, шифровальщики и другие угрозы

Защита Блокирует вирусы, шифровальщики и другие угрозы

Скорость
Скорость
Обеспечивает мощную защиту без замедления системы

Скорость Обеспечивает мощную защиту без замедления системы

Скорость Обеспечивает мощную защиту без замедления системы

Удобство
Удобство
Легко установить, просто использовать

Удобство Легко установить, просто использовать

Удобство Легко установить, просто использовать

Конфиденциальность
Конфиденциальность
Блокирует шпионское ПО для отслеживания звонков, сообщений и данных о местонахождении и позволяет заблокировать, найти на карте и сбросить настройки потерянного устройства

Конфиденциальность Блокирует шпионское ПО для отслеживания звонков, сообщений и данных о местонахождении и позволяет заблокировать, найти на карте и сбросить настройки потерянного устройства

Конфиденциальность Блокирует шпионское ПО для отслеживания звонков, сообщений и данных о местонахождении и позволяет заблокировать, найти на карте и сбросить настройки потерянного устройства

Windows, Mac и мобильные устройства
Windows, Mac и мобильные устройства
Защищает все устройства в любых комбинациях

Windows, Mac и мобильные устройства Защищает все устройства в любых комбинациях

Windows, Mac и мобильные устройства Защищает все устройства в любых комбинациях

Деньги
Деньги
Запускает безопасный браузер для защиты онлайн-транзакций на компьютерах Windows и Mac

Деньги Запускает безопасный браузер для защиты онлайн-транзакций на компьютерах Windows и Mac

Деньги Запускает безопасный браузер для защиты онлайн-транзакций на компьютерах Windows и Mac

Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids
Блокирует нежелательный контент, обеспечивает поиск ребенка на карте и другие возможности защиты на всех устройствах

Kaspersky Safe Kids Блокирует нежелательный контент, обеспечивает поиск ребенка на карте и другие возможности защиты на всех устройствах

Kaspersky Safe Kids Блокирует нежелательный контент, обеспечивает поиск ребенка на карте и другие возможности защиты на всех устройствах

Пароли
Пароли
Позволяет управлять, безопасно хранить и синхронизировать пароли на всех устройствах

Пароли Позволяет управлять, безопасно хранить и синхронизировать пароли на всех устройствах

Пароли Позволяет управлять, безопасно хранить и синхронизировать пароли на всех устройствах

Защита файлов
Защита файлов
Создает резервные копии ценных файлов, музыки и фотографий на компьютерах Windows

Защита файлов Создает резервные копии ценных файлов, музыки и фотографий на компьютерах Windows

Защита файлов Создает резервные копии ценных файлов, музыки и фотографий на компьютерах Windows

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Kaspersky
Internet Security

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Kaspersky
Total Security
ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Несколько уровней защиты для Windows, Mac и Android

    Наше решение не просто защищает ваши устройства от вирусов и шифровальщиков – оно эффективно блокирует даже сложные кибератаки. Компоненты Анти-Баннер, Анти-Спам, Обновление программ и Очистка компьютера помогут выявить уязвимости, предотвратить или заблокировать угрозы для вашего компьютера.

    В 2018 году защитные решения «Лаборатории Касперского» участвовали в 88 независимых тестированиях и обзорах и получили 73 первых места. В этом году наши антивирусные технологии заблокировали уже более 1,9 млрд атак.

    Защита конфиденциальности и личных данных во время работы, общения и просмотра сайтов

    Мы не позволим следить за вашими действиями в Сети и собирать данные о вас. Мы сообщим вам, если неавторизованное приложение попытается получить доступ к веб-камере или микрофону вашего компьютера Windows или Mac, а также если мы обнаружим на вашем устройстве Android шпионское ПО, которое может отслеживать ваши звонки, сообщения и местонахождение.

    Если ваше мобильное устройство Android будет утеряно, мы поможем найти и заблокировать его или сбросить до заводских настроек, чтобы защитить хранящиеся на нем конфиденциальные данные.

    • Защита от сбора данных* – оберегает от сетевых угроз
    • Защита веб-камеры и микрофона* – блокирует попытки шпионажа
    • Анти-Фишинг – защищает от мошенников
    • Защита от программ-шпионов – стоит на страже вашей конфиденциальности
    • Анти-Вор – защищает данные на мобильных устройствах

    * Только на компьютерах Windows и Mac.

    Безопасные платежи – защита онлайн-транзакций

    Каждый раз, когда вы совершаете покупки в Сети или заходите в интернет-банк с компьютера Windows или Mac, функция Безопасные платежи открывает Защищенный браузер, который оберегает данные ваших банковских карт, учетные записи и финансовые операции. Неважно, пользуетесь вы Firefox, Chrome, Internet Explorer или Safari, – все ваши пароли, закладки и настройки сохраняются в Защищенном браузере.

    • Защита транзакций на компьютерах Windows и Mac
    • Защита конфиденциальности данных
    • Поддержка нескольких браузеров
    Безопасное соединение – надежная защита в интернете

    Когда вы пользуетесь интернетом на компьютере Windows, Mac или мобильном устройстве, наше Безопасное соединение автоматически направляет все получаемые и передаваемые данные в зашифрованный туннель*. Ваша переписка и другие данные надежно защищены даже при подключении к публичной сети Wi-Fi.

    • Шифрование премиум-класса
    • Мониторинг безопасности сети
    • Защита 200 МБ трафика в день на каждом устройстве

    * Вы можете защитить 200 МБ трафика в день на каждом устройстве или 300 МБ в день на каждом устройстве, если привяжете приложение к своей учетной записи My Kaspersky.

    Функциональность автоматически подключается к ближайшему быстрому серверу. Неограниченный объем защищаемого трафика и возможность выбрать местоположение сервера доступны за дополнительную плату. Функциональность Безопасного соединения в Республике Беларусь, Омане, Пакистане, Катаре, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии, Гонконге и Китае должна использоваться в соответствии с местными законодательными нормами. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете Безопасное соединение в строгом соответствии с ними.

    Мощная и экономичная защита с быстрой установкой

    Наше решение работает в фоновом режиме, не мешая вам и постоянно сканируя устройство в поисках угроз. Благодаря новой удобной панели управления пользоваться защитными функциями стало еще быстрее и проще.

    Последняя версия решения для Windows устанавливается вдвое быстрее предыдущей. Она занимает на 15% меньше места, снижая нагрузку на ваш компьютер.

    • Эффективная и экономичная защита
    • Непрерывное сканирование
    • Быстрая установка на компьютерах Windows
    • Простое использование

Другие продукты

Kaspersky Password Manager

Безопасно хранит ваши пароли и синхронизирует их на устройствах Windows, Mac, Android и iOS.

Kaspersky Safe Kids

Помогает детям безопасно исследовать цифровой мир на компьютерах и мобильных устройствах.

ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ В ВЫБОРЕ ЗАЩИТНОГО РЕШЕНИЯ?

Мы поможем защитить ваши устройства от современных онлайн-угроз.
Нажмите на кнопку ниже, и мы поможем вам решить, какой из продуктов «Лаборатории Касперского» вам нужен.

Об угрозах

  • Безопасность Wi-Fi-сетей

    Безопасность Wi-Fi-сетей

    Несколько простых шагов для защиты вашей беспроводной сети и маршрутизатора.

  • Что такое троянская программа?

    Что такое троянская программа?

    Троянцы - это вредоносные программы, совершающие действия на компьютере без ведома пользователя.

  • Типы вирусов

    Типы вирусов

    Узнайте о различных видах вредоносного ПО и широком наборе программ в рамках каждого вида.

  • Спам и фишинг

    Спам и фишинг

    Спам - это электронный эквивалент мусорной рекламы, которую кладут в ваш обычный почтовый ящик.