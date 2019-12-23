KasperskyInternet Security
Онлайн-защита для Windows, Mac и мобильных устройств
Оптимальная защита вашей цифровой жизни
Единая лицензия надежно защитит вас от вредоносного ПО, слежки через веб-камеру, мошенников и других угроз интернета – на компьютерах Windows, Maс и мобильных устройствах Android.
- Блокирование вредоносного ПО и других угроз
- Защита от сбора данных*
- Обнаружение шпионского ПО на Android
- Защита онлайн-платежей шифрованием*
- Защита доступа к веб-камере*
- Безопасное соединение для шифрования ценных данных**
* Только для компьютеров Windows и Mac.
** Безопасное соединение защищает до 200 МБ трафика в день на каждом устройстве.